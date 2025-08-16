جدول مباريات اليوم بالدوري الانجليزي بتاريخ 16 أغسطس والقنوات الناقلة 2025

تشهد ملاعب كرة القدم حول العالم اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس سلسلة من المواجهات القوية في مختلف البطولات، حيث تتجه انظار الجماهير إلى قمة الدوري الانجليزي، وتبدأ مباراة استون فيلا ونيوكاسل يونايتد من يوم السبت.

جدول مباريات اليوم بالدوري الانجليزي

تم الإعلان عن جدول مباريات اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس بالدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2025,2026 من أجل الاستعداد لمشاهدتهم عبر القنوات الناقلة وهذه المباريات هي

مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز يوم السبت 16 من أغسطس في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

مباراة برايتون اند هوف البيوت فولهام يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة سندرلاند وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم السبت.

مباراة توتنهام هوتسبير وبيرنلي يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

تبدأ مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق 16 من أغسطس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

مباريات الدوري الانجليزي في الأيام القادمة

تم الكشف عن مواعيد مباريات الأيام القليلة القادمة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز ضمن الجولة الأولى وهذه المواعيد هي