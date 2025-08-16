موعد بداية مباراة استون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد والقنوات الناقلة بالدوري الانجليزي 2025

يلتقي فريق استون فيلا مع فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت في الجولة الأولى للدوري الانجليزي الممتاز، وقد يترقب عشاق كرة القدم هذه المواجهة المثيرة على مستوى الأداء والنتيجة.

استون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

تم الكشف عن موعد بدء مباراة استون فيلا ضد فريق نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الأولى من فريق الدوري الانجليزي الممتاز وهذا الموعد هو

تنطلق مباراة استون فيلا ونيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز يوم السبت الموافق 16 من أغسطس من هذا العام.

تنطلق صافرة المباراة في بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة والسعودية، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف مساء بتوقيت دبي.

يتم نقل هذه المباراة عبر قناة بي ان سبورت القطرية الاولى وتعتبر هذه القناة من أبرز القنوات على الاطلاق التي تعرض المباريات، ويعلق على هذه المباراة الرياضي المعروف عصام الشوالي.

التشكيل المتوقع لمباراة استون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد

تم الكشف عن التشكيل المتوقع لمباراة استون فيلا ضد نيوكاسل يونايتد ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز التي سوف تقام مساء اليوم وهذا التشكيل متمثل في الآتي