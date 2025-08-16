ليفربول يتصدر .. ترتيب الدوري الانجليزي لعام 2025-2026 مع بداية الجولة الأولى

انطلق الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم ببطولة مشوقة يهيمن بها ليفربول على المشهد بعد الجولة الأولى محققا فوزا قويا يمنحه صدارة الترتيب ويسهل المنافسة بين الفرق الكبرى مثل ارسنال والستون فيلا وسط ترقب عدد كبير من عشاق كرة القدم لمعرفة من سوف يحتفظ بالقمة.

ترتيب الدوري الانجليزي

جاد ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم على النحو الآتي

المركز الأول ليفربول بعدد نقاط 3.

المركز الثاني أرسنال.

المركز الثالث استون فيلا.

المركز الرابع برينتفورد.

المركز الخامس برايتون.

المركز السادس بيرنلي.

المركز السابع تشيلسي.

المركز الثامن كريستال بالاس.

المركز التاسع ايفرتون

المركز العاشر فولهام.

المركز الحادي عشر ليدز يونايتد.

المركز الثاني عشر مانشستر سيتي.

المركز الثالث عشر مانشستر يونايتد.

المركز الرابع عشر نيوكاسل يونايتد.

المركز الخامس عشر نوتنجهام فورست.

المركز السادس عشر سندريلا.

المركز السابع عشر توتنهام.

المركز الثامن عشر وست هام.

المركز التاسع عشر وولفرهامبتون.

المركز العشرون بورنموث.

أداء فريق الدوري الانجليزي الممتاز

تم الكشف عن أداء فريق الدوري الانجليزي الممتاز ضمن الجولة الأولى من هذا الموسم، وهذا الأداء تمثل في الآتي