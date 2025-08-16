التفاحة اللي مكسرة الدنيا .. ايفون 17 بروماكس بتسريب جديد ومميزات جديدة 2025

يبحث عشاق هواتف آيفون عن مواصفات وسعر هاتف iPhone 17 بروماكس وهو أحد أهم إصدارات شركة أبل خلال عام 2025، و يتوقع أن يأتي بتحديثات عالية وقد بدأت المعلومات والتسريبات تتسارع حول ما ستحمله هذه السلسلة من مزايا، مع ترقب عالمي لموعد الإطلاق الرسمي في شهر سبتمبر وهو الموعد المعتاد الذي تكشف فيه أبل عن هواتفها الجديدة.

ايفون 17 بروماكس

جاءت التسريبات لتكشف عن العديد من التحديثات المهمة في سلسلة iPhone 17 بروماكس، وقد نالت أبل اهتمام خاص بتطوير المعالج، ويشمل أهم المواصفات الآتية

استخدام معالج A19 في طرازات iPhone17 و Air، ومعالج A19 Pro في Pro Pro Max.

الكاميرا الخلفية رباعية العدسات.

حجم الشاشة 6,9 بوصة.

تصل دقة الكاميرا الأمامية إلى 48 ميجابكسل.

تزويد الهواتف بشاشات LTPOتردد متغير.

اعتماد تصميم جديد في نسخة Pro Maxيتضمن كاميرا خلفية بدقة 8K ولون سماوي جديد كليا.

سمك أقل من 5.6 ملم.

وزن الهاتف لا يتجاوز 145 جرام.

مزود بشاشة من النوع OLED.

كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، تقدم أداءً مميزا في تصوير الصور والفيديوهات.

تصل سرعة البطارية إلى 2800 مللي أمبير.

السعر المتوقع لهاتف iPhone 17 بروماكس

تصل أسعار هاتف ايفون 17 برو ماكس المتوقعة في الأسواق نحو الآتي: