أخر تحديث اليوم لـ سعر الذهب عيار 21 اليوم بتاريخ 16 أغسطس وتوقعات الأسعار بالفترة القادمة

شهدت أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس في مصر حالة من الهبوط الملحوظ، فقد انخفض معهم سعر جرام الذهب عيار 21 منذ آخر تعاملات في الأسواق ومحلات الصاغة ويمكن أن يتأثر سعره على مدار اليوم بعوامل التغيير وعند إضافة قيمة المصنعية والضريبة.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب اليوم الموافق السبت 16 من اغسطس في صباح التعاملات اليومية في مصر لجميع الأعيرة وصل نحو الآتي

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 13 من أغسطس في حالة البيع عيار 24 نحو 5228,5 جنيه.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في صباح تعاملات الأربعاء نحو 4575 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3921,5 جنيه.

وصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في مصر نحو 3050 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم وزن 8 جرام عيار 21 نحو 36600 جنيه للبيع.

أسعار الذهب اليوم السبت للشراء

وصل سعر جرام الذهب اليوم السبت في بداية التعاملات اليومية في حالة الشراء في محلات الصاغة منذ آخر هبوط له نحو الآتي