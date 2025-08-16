إليكم أسعار الأسمنت اليوم السبت 16 اغسطس والحديد بتاريخ اليوم وأخر التحديثات

هناك زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل التجار والمستثمرين بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت ليوم السبت الموافق 16 من أغسطس أغسطس 2025، وذلك فى مختلف المصانع والشركات العاملة في السوق المصري، حيث أن الحديد والأسمنت من الركائز الأساسية في قطاع البناء.
أسعار الأسمنت اليوم السبت 16 اغسطس
جاءت أسعار الأسمنت في مختلف الشركات المصرية اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية على النحو التالي:
- وصل سعر أسمنت السويدي: 4,350 جنيه.
- بلغ سعر أسمنت المعلم: 3,950 جنيه.
- وصل سعر أسمنت السهم: 4,000 جنيه.
- وصل سعر أسمنت الفهد: 3,950 جنيه.
- سعر أسمنت قنا: 4,200 جنيه.
- سعر أسمنت وادي النيل: 3,950 جنيه.
- بلغ سعر أسمنت التعمير: 3,650 جنيه.
- سجل سعر أسمنت المخصوص: 4,000 جنيه.
- سجل سعر أسمنت السويس: 4,020 جنيه.
- وصل سعر أسمنت مصر (بني سويف): 4,050 جنيه.
- وصل سعر أسمنت النصر: 3,950 جنيه.
- سجل سعر أسمنت سيناء 42.5: 4,000 جنيه.
- سجل سعر أسمنت حلوان: 4,000 جنيه.
سعر طن الحديد
سجلت أسعار الحديد والأسمنت استقرار ملحوظ في السوق المحلي اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، مع ثبات الأسعار لدى معظم المصانع والشركات المنتجة وفيما يلي أحدث التقييمات وفقا لأبرز الشركات التجارية:
- وصل سعر حديد عز سجل: 39,600 جنيه.
- وصل سعر حديد بيانكو: 37,500 جنيه.
- بلغ سعر حديد بشاي: 37,900 جنيه.
- بلغ سعر حديد العتال: 36,000 جنيه.
- سجل سعر حديد الكومي: 35,000 جنيه.
- سجل سعر حديد المراكبي: 37,500 جنيه.
- بلغ سعر حديد عطية: 37,500 جنيه.
- سجل سعر حديد المعادي: 36,000 جنيه.
- سجل حديد العشري: 36,200 جنيه.