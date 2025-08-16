إليكم أسعار الأسمنت اليوم السبت 16 اغسطس والحديد بتاريخ اليوم وأخر التحديثات

هناك زيادة ملحوظة في معدلات البحث من قبل التجار والمستثمرين بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت ليوم السبت الموافق 16 من أغسطس أغسطس 2025، وذلك فى مختلف المصانع والشركات العاملة في السوق المصري، حيث أن الحديد والأسمنت من الركائز الأساسية في قطاع البناء.

أسعار الأسمنت اليوم السبت 16 اغسطس

جاءت أسعار الأسمنت في مختلف الشركات المصرية اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية على النحو التالي:

وصل سعر أسمنت السويدي: 4,350 جنيه.

بلغ سعر أسمنت المعلم: 3,950 جنيه.

وصل سعر أسمنت السهم: 4,000 جنيه.

وصل سعر أسمنت الفهد: 3,950 جنيه.

سعر أسمنت قنا: 4,200 جنيه.

سعر أسمنت وادي النيل: 3,950 جنيه.

بلغ سعر أسمنت التعمير: 3,650 جنيه.

سجل سعر أسمنت المخصوص: 4,000 جنيه.

سجل سعر أسمنت السويس: 4,020 جنيه.

وصل سعر أسمنت مصر (بني سويف): 4,050 جنيه.

وصل سعر أسمنت النصر: 3,950 جنيه.

سجل سعر أسمنت سيناء 42.5: 4,000 جنيه.

سجل سعر أسمنت حلوان: 4,000 جنيه.

سعر طن الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت استقرار ملحوظ في السوق المحلي اليوم السبت الموافق 16 أغسطس 2025، مع ثبات الأسعار لدى معظم المصانع والشركات المنتجة وفيما يلي أحدث التقييمات وفقا لأبرز الشركات التجارية: