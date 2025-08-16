أخر تحديث الآن لـ أسعار الفراخ في بورصة الدواجن بتاريخ 16 أغسطس 2025

شهدت أسعار الفراخ اليوم السبت 16 من أغسطس حالة ملموسة من الاستقرار والثبات مع بدء التعاملات الصباحية ببورصة الدواجن، ويأتي هذا الاستقرار وسط متابعة دائمة من المستهلكين وذلك نظرا للأهمية والفائدة الكبرى لأنواع الفراخ خاصة البيضاء كسلعة رئيسية ومصدر غني بالبروتينات لجميع العائلات المصرية من مختلف الفئات المجتمعية.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن

جاء آخر تحديث بخصوص أسعار أنواع عدة من الفراغ الموجودة في الأسواق المصرية اليوم السبت 16 من أغسطس على النحو التالي

الكيلو جرام من الفراغ البيضاء متاح في المزارع بقيمة سعرية تصل إلى نحو 66 جنيه، بينما على الجانب الآخر عند بيعه للمستهلكين في الأسواق المحلية والمحلات تتفاوت قيمة الكيلو جرام منها بين 76 جنيه إلى 79 جنيه.

الكيلو جرام من الدجاج البلدي متوفر في المزارع والبورصة بقيمة سعرية تقدر بنحو 115 جنيه، بينما القيمة السعرية للكيلو جرام منها عند بيعه في الأسواق الشعبية والمحلات تصل إلى نحو 125 جنيه.

الكيلو جرام من الفراخ الساسو موجود في المزارع بسعر يبلغ حدود 98 جنيه، بينما سعره للمستهلكين في الأسواق يقدر بنحو 108 جنيه.

تبلغ القيمة السعرية للكيلو جرام من أمهات الفراخ البيضاء حدود 47 جنيه للمستهلكين.

أسعار مشتقات الدواجن اليوم السبت

نسدر إليكم من خلال السطور التالية أسعار أبرز مشتقات الدواجن اليوم السبت والتي يقبل على شرائها العديد من المواطنين والتي سجلت استقرارا واضحا عند ذات المستويات في الآونة الأخيرة: