أخر تحديث اليوم لـ سعر طن الأسمنت اليوم بتاريخ 16 أغسطس 2025

شهد سعر طن الأسمنت اليوم السبت الموافق 16 من أغسطس في بداية التعاملات اليومية في معظم الشركات المصرية حالة من الاستقرار وذلك بناء على البيانات المعلنة على بوابات الأسعار العالمية والمحلية ويمكن أن يتغير السعر على مدار اليوم.

سعر طن الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت داخل السوق المحلية السبت الموافق 16 أغسطس 2025 حالة من الاستقرار النسبي، وقد جاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر الطن من أسمنت الرمادي حوالي 3694 جنيه.

بينما سجل سعر الطن من أسمنت السويدي حوالي 3650 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت السويس حوالي 3450 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من أسمنت حلوان ما يقارب من 3460 جنيه.

أيضا قد سجل سعر الطن من أسمنت المخصوص حوالي 2450 جنيه.

بلغ متوسط سعر الطن من أسمنت التعمير حوالي 3350 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت المعلم حوالي 3350 جنيه.

أما سعر الطن من أسمنت السهم فقد سجل حوالي 3450 جنيه.

سجل سعر الطن من أسمنت الفهد حوالي 3350 جنيه.

في حين سجل سعر الطن من أسمنت وادى النيل حوالي 3350 جنيه.

بينما أسمنت مصر بني سويف فقد سجل سعر الطن حوالي 3395 جنيه.

إنتاج مصر من الأسمنت

تم الكشف عن نسبة إنتاج مصر من الأسمنت خلال هذا العام والعام الماضي، وهذه النسبة تتمثل في الآتي