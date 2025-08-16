اخر تحديث لـ سعر صرف الدولار في العراق اليوم بتاريخ 16 من أغسطس

يشهد سوق العملة تقلبات متعددة في أسعارهم على مدار اليوم، حيث استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 من شهر أغسطس في العراق في بداية التعاملات اليومية في البورصة وذلك بعد حدوث هبوط وصعود متسارع في الأيام القليلة الماضية، كما يوجد سعر صرف محدد للدولار مقابل الدينار العراقي

سعر صرف الدولار في العراق اليوم

استقر سعر الدولار اليومالسبت الموافق 16 من شهر أغسطس في العراق في بداية التعاملات اليومية في البورصة إلى أن وصل سعره إلى الآتي:

وصل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 16 من اغسطس في العراق في بداية التعاملات اليومية في بورصة السليمانية إلى 139,100 دينار لكل 100 دولار

كما وصل سعر الدولار اليوم في بورصة البصرة في بداية التعاملات اليومية بالعراق إلى 139,200 دينار.

سجل سعر الدولار اليوم في بورصة دهوك في بداية التعاملات اليومية إلى 139,000 دينار.

بلغ سعر الدولار في بورصة بغداد في العراق نحو 139,250 دينار.

سعر الدولار في بورصة أربيل وصل إلى 139,100 دينار.

سجل سعر الدولار اليوم في بورصة كركوك في بداية التعاملات اليومية في العراق نحو 139,250 دينار لكل 100 دولار.

سعر صرف الدولار اليوم مقابل الدينار

هناك سعر محدد لسعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 16 من اغسطس مقابل الدينار العراقي، وهذا السعر يكون كالآتي: