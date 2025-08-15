اتفرج وشجع “المواجهة هتبدأ” .. موعد مباريات ليفربول وبورنموث والقنوات الناقلة 2025

يبحث فريق ليفربول تحت قيادة الهولندي ارتي سبوت إلى تقديم بداية قوية في الدوري الانجليزي، وفي المقابل يستعد فريق بورنموث إلى مواصلة تقديم المستويات المميزة له التي أنها في الموسم الماضي، وقد يأمل محمد صلاح الى التسلح بعاملي الأرض والجمهور من تحب حصد الثلاث نقاط، وقد تم الإعلان عن موعد هذه المباراة من أجل الاستعداد لمشاهدتها.

موعد مباريات ليفربول وبورنموث

تم الإعلان عن موعد مباراة ليفربول وبورنموث وهذا الموعد هو

تقام مباراة ليفربول وبورنموث مساء يوم الجمعة الموافق 15 من أغسطس من هذا العام.

تبدأ المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة

تقام المباراة على ملعب الفيلا معقل الريدز.

يعلق على المباراة حفيظ دراجي.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم

تم الإعلان التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وبورنموث التي سوف تقام مساء اليوم، وهذا التشكيل متمثل في الآتي

حراسة المرمى مكونة من تايسون بيكر.

خط الدفاع مكون من ميلوس كيركيز وابراهيما كوناتي وفيرجيل فإن دايك وجيريمي فريمبونج.

خط الوسط مكون من كيرتس جونس و اليكسيس ماك اليسار وفلوريات فيرتز.

خط الهجوم مكون من هوجو ايكيتيكي وجودي جامبو ومحمد صلاح.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم

توجد قناة حصرية سوف تقوم ببث مباراة ليفربول وبورنموث مساء يوم الجمعة وهذه القناة هي