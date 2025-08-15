العاركة بدأت .. جدول مباريات الدوري الانجليزي 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تنطلق أولى بطولات الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2025/2026 مساء يوم الجمعة الموافق 15 من أغسطس، ويبدأ موسم البريميرليج بمباراة الافتتاح بين ليفربول وبورنموث في ملعب انفيلد والتي يتبعها مواجهات قوية فيما ينتهي الموسم يوم الأحد 24 من مايو 2026.

جدول مباريات الدوري الانجليزي 2026

تم الإعلان عن جدول مباريات الدوري الانجليزي الذي يبدأ من يوم الجمعة 15 من أغسطس وهذا الجدول متمثل في الآتي

مباراة ليفربول وبورنموث يوم الجمعة 15 من أغسطس في تمام الساعة العاشرة مساء.

مباراة ستون فيلا ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 16 من أغسطس في تمام الساعة الثانية والنصف مساء.

مباراة برايتون اند هوف البيوت فولهام يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة سندرلاند وست هام يونايتد في تمام الساعة الخامسة مساء من يوم السبت.

توتنهام هوتسبير وبيرنلي يوم السبت في تمام الساعة الخامسة مساء.

مباراة وولفرهامبتون ومانشستر سيتي يوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

نوتينغهام فورست وبرينتفورد يوم الأحد 17 من أغسطس في تمام الساعة الرابعة مساء.

مباراة تشيلسي وكريستال بالاس يوم الأحد في تمام الساعة الرابعة مساء.

مباراة مانشستر يونايتد وارسنال في تمام الساعة السادسة والنصف مساء من يوم الأحد.

رابطة الدوري الانجليزي الممتاز

تم الكشف عن بعض التفاصيل التي تخص بطولات الدوري الانجليزي الممتاز من قبل رابطة الدوري الإنجليزي وهذه التفاصيل هي