شجع من قلبك .. القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم والتشكيل المتوقع

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم ببث مباراة ليفربول اليوم الجمعة الموافق 15 من شهر أغسطس الجاري من أجل الاستعداد لمشاهدتها عند ضبطها على معظم الأقمار الصناعية، وقد تبدأ أولى بطولات الدوري الانجليزي من اليوم بين ليفربول وبورنموث.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث اليوم

توجد قناة حصرية سوف تقوم ببث مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز مساء يوم الجمعة من الشهر الجاري وهذه القناة هي

سوف يتم بث القناة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت مساء الجمعة 15 من أغسطس.

تعتبر هذه القناة هي الناقل الحصري والوحيد للبريميرليج في الشرق الأوسط.

تردد قناة بين سبورت الناقلة لمباراة ليفربول وبورنموث

يوجد تردد خاص بقناة بين سبورت التي تقول ببث مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2025/2026، وهذا التردد هو

تردد القناه 11011.

جودة القناة hd.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

معامل الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة ليفربول وبورنموث في الدوري الانجليزي الممتاز

سوف تقام اولى مباريات الدوري الانجليزي الممتاز لموسم 2025/2026 وهي مباراة ليفربول وبورنموث في الموعد الآتي: