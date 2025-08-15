مو صلاح في لقاء ناري اليوم .. جدول مباريات الدوري الانجليزي اليوم وغداً 2025-2026

يتساءل الكثير من محبي مباريات كرة القدم عن مباريات الدوري الإنجليزي 2025/2026 التي ستقام اليوم وغدًا وعن القنوات الناقلة للمباريات، حيث يستعد عشاق كرة القدم العالمية ليوم حافل بالمباريات والمواجهات القوية في افتتاحية الموسم الجديد للدوريات الأوروبية حيث ينطلق الدوري الإنجليزي اليوم وغدًا، ويظهر الدولي المصري محمد صلاح مع فريقه ليفربول في مواجهة قوية أمام بورنموث في حملة دفاع الريدز عن لقب الدوري الإنجليزي.

مباريات الدوري الانجليزي اليوم وغداً

إليكم جدول مباريات الدوري الإنجليزي اليوم الجمعة وغدًا السبت كما يلي:

تقام مباراة ليفربول ضد بورنموث اليوم الجمعة في تمام الساعة 10:00 مساًء بتوقيت السعودية ومصر على أرض ملعب أنفيلد.

مباراة أستون فيلا أمام نظيره نيوكاسل يونايتد غدًا السبت الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة 2:30 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تقام مباراة توتنهام هوتسبير أمام نظيره بيرنلي غدًا يوم السبت الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة 5:00 مساًء بتوقيت القاهرة.

مباراة سندرلاند أمام نظيره وست هام يونايتد غدًا السبت الموافق 16 أغسطس في تمام الساعة 5:00 مساًء

مباراة وولفرهامبتون أمان نظيره مانشستر سيتي غدًا يوم السبت الموافق 16 أغسطس وذلك في تمام الساعة 7:30 مساًء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الانجليزي 2025

يتساءل الكثير عن القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الإنجليزي، حيث تنقل مباراة ليفربول بورنموث وجميع مباريات الدوري الإنجليزي 2025/2026 عبر قناة بي إن سبورتس وخاصًة beIN sports HD 1، وأعلنت الشبكة القطرية أن المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو من سيتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة وباقي مباريات الدوري الإنجليزي.