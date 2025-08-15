مواجهة قوية اليوم للأهلي المصري .. جدول الدوري المصري 2025 والقنوات الناقلة

يحتل النادي المصري البورسعيدي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 وذلك بعد ختام أول أيام من أيام منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري، والتي شهدت انتصار المصري البورسعيدي على طلائع الجيش بثلاثية نظيفة، وتمكن بيراميدز من تحقيق الفوز على الإسماعيلي بهدف دون مقابل وانتصر مودرن سبورت على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف واحد بجانب تعادل زد أف سي أمام سيراميكا كيلوباترا بدون أهداف.

جدول الدوري المصري 2025

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025/2026 قبل استكمال مواجهات الجولة الثانية على النحو التالي:

المصري البورسعيدي المركز الأول حاصل على 6 نقاط.

المركز الثاني زد أف سي حاصل على 4 نقاط.

مودرن سبورت المركز الثالث حاصل على 4 نقاط.

بيراميدز المركز الرابع حاصل على 4 نقاط.

الزمالك المركز الخامس حاصل على 3 نقاط.

الجونة المركز السادس حاصل على 3 نقاط.

المركز السابع النادي الأهلي حاصل على نقطة واحدة.

المركز الثامن سموحة حاصل على نقطة واحدة.

المركز التاسع إنبي حاصل على نقطة واحدة.

غزل المحلة المركز العاشر حاصل على نقطة واحدة.

البنك الأهلي المركز الحادي عشر وحاصل على نقطة واحدة.

جدول مباريات الدوري المصري اليوم 2025/2026

إليكم جدول مباريات الدوري المصري اليوم الجمعة 15 أغسطس كما يلي: