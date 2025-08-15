طريقة تنزيل قناة الفجر الجزائرية الجديد على القمر الصناعي بجودة هائلة

حظيت قناة الفجر الجزائرية بشعبية كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بما تقدمه من مسلسلات وبرامج متنوعة على مدار الساعة، فيما أثارت القناة إعجاب ملايين المتابعين بالدول العربية، ومن أبرز ما تقوم القناة ببثه “قيامة عثمان” مسلسل “السلطان محمد الفاتح” مسلسل “الناصر صلاح الدين الأيوبي”، وغيرها من الأعمال الفنية والدرامية الأخرى التي يتم عرضها على مختلف الأقمار الصناعية بما يتضمن النايل سات والعرب سات، بناءً على ما نكشفه لكم في مقال اليوم.

تحديث تردد قناة الفجر الجزائرية 2025

ويسهل تنزيلك إلى التردد الحديث لقناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، من أجل متابعة كل ما تقدمه القناة على مدار الساعة، بناءً على المعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي للقناة “النايل سات”.

ترددها يكون “12034”.

استقطابها “أفقي”.

معامل الترميز للقناة “27500”.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكنك التعرف على التردد الثاني لقناة الفجر الجزائرية، لكي تتمكن من استمرارية المتابعة لكافة الأعمال التاريخية، وفقًا للبيانات التالية:-

قمر صناعي قناة الفجر “العرب سات”.

تردد القناة “11034”.

بينما معامل الترميز “27500”.

معامل تصحيح الخطأ “3/4”.

التشفير مجاني.

كيف أنزل قناة الفجر الجزائرية

وعن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من تنزيل قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي، بناءً على ما يأتي:-