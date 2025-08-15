هتتفرج بكل سهولة .. القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم امام فاركو بالدوري المصري 2025

يستعد كلا من فريق الأهلي وفاركو مساء اليوم لتحقيق الفوز ومواصلة الدفاع عن ألقابهم في الموسم الذي سوف يشهد منافسة قوية بين فرق الدوري الممتاز لموسم 2025/202، وقد تم الإعلان عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم ببث مباراة الأهلي وفاركو مساء يوم الجمعة في بطولة الدوري المصري الممتاز وهذه القناة هي

يتم نقل مباراة الأهلي وفاركو ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس.

تمتلك هذه القناة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري، لذلك يمكن متابعة المباراة على شاشتها مباشرة وبجودة عالية مجانا.

كما يمكن مشاهدة تلك القناة عبر منصة كورة بلس التي توفر للمشاهدين متابعة احدث اللقاء من اي مكان وبجودة عالية.

مواعيد مباراة الأهلي وفاركو

تم الإعلان عن مواعيد مباراة الأهلي وفاركو في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وهذا الموعد هو