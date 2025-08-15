مواجهة نارية .. تشكيل الأهلي أمام فاركو في الدوري المصري بالجولة الثاني 2025

كشفت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن ملامح التشكيل المتوقع المارد الأحمر أمام فاركو في مباراة مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الثانية من المرحلة الأولى للموسم الجديد في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي أمام فاركو

تم الكشف عن التشكيل المتوقع لمباراة الأهلى أمام فاركو ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز وهذا التشكيل متمثل في الآتي

حراسة المرمى مكون محمد الشناوي.

خط الدفاع مكون من محمد هاني وأشرف داري وياسين مرعي وكريم فؤاد.

خط الوسط مكون من اليو ديانج وهو احمد رضا ومحمد علي بن رمضان وأحمد مصطفي زيزو.

خط الهجوم مكون من أشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف.

موعد مباراة الأهلي وفاركو والقنوات الناقلة

تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن الجولة الثانية المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم وهذا الموعد هو