شجع الآن .. موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم عبر القنوات الناقلة 2025 في الدوري المصري

يستعد فريق الأهلى بقيادة الاسباني خوسيه ريفيرو المدير الفني للفريق لمواجهة فاركو في الجولة الثانية للموسم 2025/2026 من بطولة الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم الكروي الحالي، كما تم الكشف عن مواعيد المباراة والقنوات التي سوف تقوم بنقلها من أجل الاستعداد لمشاهدتها.

موعد مباراة الأهلي وفاركو اليوم

تم الإعلان عن موعد مباراة الأهلي وفاركو ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز وهذا الموعد هو

تبدأ مباراة الاهلى وفاركو مساء يوم الجمعة الموافق 15 من شهر أغسطس هذا العام 2025.

تنطلق صافرة المباراة بين الاهلي وفاركو في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات.

تبدأ المباراة عبر ملعب القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة الأهلى وفاركو مساء يوم الجمعة 15 من أغسطس وهذه القنوات هي

سوف يتم نقل مباراة الأهلي وفاركو الموسم الحالي ضمن الجولة الثانية لبطولة الدوري المصري الممتاز عبر قناة أون تايم سبورت.

تمتلك هذه القناة حقوق نقل المباراة بشكل حصري

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للمباراة

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات من أجل مشاهدة مباراة الاهلى وفاركو مساء اليوم الجمعة في بطولة الدوري الممتاز عن طريق معرفة البيانات الآتية