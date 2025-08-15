كيفية فتح حساب بنك الخرطوم عبر Bank of Khartoum والشروط المطلوبة

يعتبر بنك الخرطوم من أبرز وأعرق البنوك العاملة في دولة السودان، بما يوفره البنك من الكثير من الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها العملاء، سواء المقيمين أو المغتربين، حتى أن البنك يُسهل على العميل في الحصول على حساب بنكي فعال يؤدي من خلاله معاملاتهم وخدماته، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب البنكي خلال السطور التالية.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين دون زيارة الفرع، فجاءت على النحو الأتي:-

قم بزيارة موقع بنك الخرطوم في بداية الأمر.

مع تسجيل الانتقال إلى الصفحة الخاصة بالخدمات.

قم باختيار خدمة “فتح حساب بنك الخرطوم”.

مع ملء استمارة طلب فتح حساب جديد داخل البنك.

قم برفع المستندات الواجب مراعاتها في الخانات والأيقونات الخاصة بذلك.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام المفروضة من قبل بنك الخرطوم.

التأكيد على صحة البيانات والوثائق التي قمت بإدخالها.

النقر في نهاية فتح الحساب على زر “إرسال الطلب”.

ما هي شروط فتح حساب بنك الخرطوم؟

وتتمثل أبرز الشروط الواجب مراعاتها لكي تتمكن من فتح حساب داخل بنك الخرطوم، بناءً على ما يلي:-