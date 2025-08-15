وقت اللهو والغناء .. تردد قناة علاء الدين الجديد على نايل وعرب سات 2025 “ثبتها حالًا”

استمتع الان بمشاهدة قناة علاء الدين المتميزة على مدار 24 ساعة بدون انقطاع او توقف على الأطلاق، وشاهد مجموعة كبيرة من الاغاني وانواع الكرتون الجديدة التي يتم عرضها على التلفاز للمرة الاولى بدون انقطاع او توقف، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالعديد من المميزات المختلفة التي قد تشملها القناة على مدار 24 ساعة طوال اليوم.

تردد قناة علاء الدين

احصل الان على قناة علاء الدين المتميزة للأطفال والتي من خلالها يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار 24 ساعة بدون توقف او انقطاع، كما ايضا يمكنكم الحصول على القناة من خلال التردد الخاص بها، وتنزيلها على التلفاز ومشاهدتها على مدار 24 ساعة، وقد يتميز تردد القناة في الآتي وهو:

القمر الصناعي: عربسات.

تردد القناة: 12652.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي: نايلسات.

تردد القناة: 12652.

الاستقطاب: عمودي.

معامل الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة علاء الدين

قد يوجد العديد من مميزات قناة علاء الدين، التي قد لا تتوافر فى اي قناة اخرى على الأطلاق، والتي تعتبر واحدة من القنوات المتميزة فى عالم الاطفال، كما ايضا يمكنكم الأستمتاع بالقناة على مدار اليوم، وذلك من خلال المزايا المختلفة التي تشملها القناة والتي قد تتمثل فى الآتي ومنها: