شجع حالًا .. موعد مباراة المنتخب المصري لكرة اليد اليوم امام الدنمارك والقنوات الناقلة

تبدأ مباراة منتخب مصر لكرة اليد في خلال الساعات القليلة القادمة تحت سن 19 عاما للناشئين، وقد يواجه المنتخب المصري نظيره الآخر وهو المنتخب الدنماركي في مباراة قوية، كما تم الإعلان عن القنوات التي سوف تقوم بنقل هذه المباراة في كأس العالم لكرة اليد.

مباراة المنتخب المصري لكرة اليد اليوم

تم الإعلان عن موعد مباراة المنتخب المصري لكرة اليد هذا الموسم وهذا الموعد هو

يبدأ موعد مباراة منتخب مصر لكرة اليد في مستء يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس.

تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والسعودية وفي تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

تتمثل تلك المباراة ضمن مباريات كأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت سن 19 عاما.

تقام المباراة على صالة ستاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمنتخب مصر لكرة اليد

تم الكشف عن القنوات التي سوف تقوم بنقل مباراة منتخب مصر لكرة اليد وهذه القنوات هي

سوف يتم نقل المباراة مساء يوم الخميس عبر شبكة قنوات أون سبورت الرياضية هذا العام.

يمكن تثبيت قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات من أجل مشاهدة تلك المباراة.

تردد قناة أون تايم سبورت الناقلة للمنتخب المصري لكرة اليد

يمكن ضبط قناة أون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات لمشاهدة مباراة المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين وذلك عن طريق معرفة البيانات الآتية