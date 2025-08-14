اتفرج وشجع فريقك وانت مكانك .. موعد مباراة بيراميدز اليوم والقنوات الناقلة 2025

تعتبر مباراة بيراميدز والإسماعيلي محض اهتمام عشاق كرة القدم، وقد ينتظر الكثير لحظة انطلاق هذه المباراة ضمن منافسة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم على أرض ملعب الدفاع الجوي في لقاء يحمل التحدي والأهمية الكبرى لكلا الفريقين وأجواء الترقب والحماس تتصاعد.

موعد مباراة بيراميدز اليوم

تم الإعلان عن موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز وهذا الموعد هو

تبدأ مباراة بيراميدز والإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز مساء يوم الخميس الموافق 14 من أغسطس من هذا العام.

تنطلق صافرة المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

تبدأ المباراة على ملعب الدفاع الجوي

تفاصيل مباراة بيراميدز والإسماعيلي

هناك بعض التفاصيل التي تخص مباراة الإسماعيلي وبيراميدز في الدوري المصري الممتاز وهذه التفاصيل هي

يتم نقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورت 1.

كلا من بيراميدز والإسماعيلي خاض اولى مبارياتهم بتعادل سلبي في الموسم، ثم تعادل بيراميدز مع وادي دجلة.

تأمل جماهير بيراميدز هذا الموسم في الاستفادة من الخبرة لحصد النقاط كاملة، بينما يظهر الاسماعيلي روح التحدي ورغبة مفاجأة أصحاب الأرض وانتزاع النقاط الثلاثة.

تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة للمباراة

يوجد تردد خاص بقناة اون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز وهذا التردد هو