لمدة 24 شهر.. تمويل منصة سلفة السريع بدون تحويل الراتب ولا ضامن

في ظل التغيرات الاقتصادية المتسارعة وازدياد الحاجة إلى حلول تمويلية مرنة، برزت منصة سلفة كإحدى أبرز المبادرات الرقمية في المملكة العربية السعودية، حيث تقدم خدمات تمويل شخصي سريع، بهدف تلبية احتياجات الأفراد الطارئة ودعم خططهم المالية قصيرة المدى، مع الالتزام بأعلى معايير الشفافية والموثوقية، ويمكنك التعرف على كافة التفاصيل المعنية بالتقديم على تمويل من منصة سلفة عبر موقع التقويم الإخباري، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على تمويل سلفة

للاستفادة من خدمة التمويل، يجب أن تتوافر لدى العميل مجموعة من الشروط الأساسية، من أجل الموافقة على طلب التمويل من منصة سلفة، وكانت أبرزها:

يجب أن يكون سعودي الجنسية.

أن يتراوح عمره بين 23 و60 عامًا.

أن يكون لديه دخل ثابت من جهة عمل معتمدة.

أن يكون قد أمضى فترة عمل محددة لدى جهة عمله يما لا تقل عن 3 أشهر.

الموافقة على كافة المعايير والأحكام المفروضة من قبل المنصة.

الإلتزام بسداد السلفة على مدار 24 شهر.

خطوات طلب التمويل عبر منصة سلفة

هناك مجموعة من الخطوات الواجب مراعاتها لكي يتم التقديم على تمويل سلفة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، وفقًا لما نص على النحو الأتي:-

قم بالدخول إلى منصة سلفة الإلكترونية في بداية الأمر.

إدخال البيانات الشخصية والوظيفية بدقة.

تحديد مبلغ التمويل وفترة السداد.

مراجعة شروط وأحكام التمويل والموافقة عليها.

النقر على أيقونة “إرسال”.

استلام المبلغ مباشرة في الحساب البنكي بعد الموافقة الفورية.

مميزات تمويل سلفة

أما عن المميزات المعنية بطلب الحصول على تمويل سلفة في المملكة العربية السعودية، فجاءت كما يلي:-