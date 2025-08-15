كاميرا شبهه الايفون وأداء عالي متطور .. افضل هواتف ذكيه في 2025 بسعر أقل من 5000ج

تم الكشف عن أفضل هواتف في مصر هذا العام مع وجود عروض وتخفيضات على الهواتف في بعض الشركات المصرية، كما أن هذه أسعار تلك الهواتف يمكن أن تختلف على حسب مكان البيع وقيمة الضريبة المضافة على كل هاتف عند شرائه وايضا على حسب المزايا التي يتمتع بها.

افضل هواتف ذكيه في 2025

تم الإعلان عن أفضل الهواتف الذكية في مصر حتى الآن، وهذه الأسعار تكون كالآتي:

هاتف ريدمي نوت 60xفي مصر من أفضل الهواتف ويصل سعره إلى 5,299 جنيه.

هاتف هواوي نوفا 13 من افضل الهواتف الذكية في مصر ويصل سعره إلى 25,999 جنيه.

هاتف سامسونج جالاكسي a35 5gأحد أفضل الهواتف في مصر.

سعر هاتف فيفو v50 يصل إلى 25,990 جنيه.

هاتف ريلمي c75 يصل سعره إلى 8,999 جنيه وهو من أفضل الهواتف حتى الآن.

سعر هاتف سوني ريدمي نوت 14 يصل إلى 8,999 جنيه

سعر هاتف أوبو رينو 14fيصل إلى 14,990 جنيه وهو من أفضل الهواتف، بجانب هاتف ابو رينو 13f.

أسعار أفضل الهواتف الذكية في مصر

