تــابع عثمان بالعربية.. نزل تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد على الأقمار الصناعية

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من القنوات الفضائية الرائدة في الجزائر والعالم العربي، حيث انطلقت بهدف تقديم محتوى إعلامي متوازن يجمع بين الترفيه والثقافة والدين، وقد استطاعت القناة أن تكتسب مكانة متميزة بين القنوات العائلية، خصوصًا بعد بثها لمسلسلات تاريخية تركية مدبلجة لاقت رواجًا واسعًا في الوطن العربي مثل مسلسل المؤسس عثمان، وتُظهر القناة التزامًا واضحًا بالقيم الاجتماعية والدينية، مما جعلها تحافظ على جمهور متنوع من مختلف الفئات العمرية، يشاهدها العديد من المواطنين حول أنحاء الوطن العربي ويتساءلون باستمرار عن معرفة الترددات الجديدة والتي من خلالها يتم بث القناة، كل ذلك واكثر سنسرده لكم عبر السطور القادمة من هذا الموضوع إليكم التفاصيل.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

يمكنكم استقبال ترد قناة الفجر الجزائرية عبر القمر الصناعي النايل سات من خلال البيانات التالية والتي تتمثل في:

التردد الخاص بالقناة: 12645.

من خلال معامل الاستقطاب: الأفقي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ الخاص بالقناة: 6/5.

تردد قناة الفجر الجزائرية عبر العرب سات

يتم بث القناة عبر التردد: 11034.

من خلال مؤشر الاستقطاب: أفقي.

عبر ترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 4/3.

خطوات ضبط قناة الفجر الجزائرية على جهاز الرسيفر

افتح قائمة الإعدادات (Menu) في جهاز الاستقبال عبر الريموت.

انتقل إلى خيار تركيب أو بحث يدوي.

حدّد القمر الصناعي (نايل سات، عرب سات، أو هوت بيرد).

أدخل بيانات التردد التالية بدقة.

بعد إدخال البيانات، اضغط “بحث” (Search)، ثم انتظر حتى يتم العثور على القناة.

عند ظهور القناة، اضغط “حفظ” (Save).

ما الذي يتم بثه قناة الفجر الجزائرية؟