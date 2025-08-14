تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات 2025 وأبرز خصائصها

قناة الشارقة الرياضية هي من القنوات المعنية بتغطية الأحداث والبطولات الرياضية، وتسعى إلى تقديم محتوى رياضي متميز يعكس تطلعات الجماهير ويواكب التطورات المتسارعة في عالم الرياضة، تهدف القناة إلى دعم المواهب الوطنية وتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع، من خلال برامج تحليلية، وتقارير ميدانية، وبث مباشر لمباريات الدوريات المحلية مثل دوري الدرجة الأولى الإماراتي، بالإضافة إلى البطولات الخليجية والعربية، حيث يبحث العديد من الأشخاص المتابعين بهذه القناة حول معرفه الترددات الجديدة بالقناة من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم جميع التفاصيل تابعونا.

تردد قناة الشارقة الرياضية عبر النايل سات

وعن تردد قناة الشارقة عبر النايل سات، فجاءت كما يلي:-

يتم بث القناة عبر التردد التالي: 11012.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر معامل ترميز: 27500.

معدل تصويب الخطأ: 6/5.

خصائص قناة الشارقة الرياضية 2025