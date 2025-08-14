طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2025

يعد برنامج تكافل وكرامة ابرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث يهدف إلي دعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتحسين مستوي معيشتهم، بالتزامن مع اقتراب صرف معاشات تكافل وكرامة بشهر أغسطس 2025 حيث يتزايد أعمال البحث من قبل الفئات المستحقة بهذا المعاش وراء معرفة الموعد المحدد بصرف المعاشات، علما بانه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل تابعونا.

خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025

في البداية: قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.

ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة معاشات تكافل وكرامة.

ثم إدخال الرقم القومي.

تأكد من إدخاله بدقة.

الضغط على زر “استعلام”

بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على زر “استعلام”.

عرض نتيجة الاستعلام

ستظهر لك النتيجة فورًا.

شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2025

إليكم الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت علي النحو التالي: