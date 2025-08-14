طريقة الإستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر أغسطس 2025

يعد برنامج تكافل وكرامة ابرز برامج الحماية الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي في مصر، حيث يهدف إلي دعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل وتحسين مستوي معيشتهم، بالتزامن مع اقتراب صرف معاشات تكافل وكرامة بشهر أغسطس 2025 حيث يتزايد أعمال البحث من قبل الفئات المستحقة بهذا المعاش وراء معرفة الموعد المحدد بصرف المعاشات، علما بانه من خلال هذا الموضوع وعبر السطور القادمة سنسرد لكم كافة التفاصيل تابعونا.
خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2025
- في البداية: قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني.
- ثم اضغط علي أيقونة الخدمات الإلكترونية.
- اختر خدمة معاشات تكافل وكرامة.
- ثم إدخال الرقم القومي.
- تأكد من إدخاله بدقة.
- الضغط على زر “استعلام”
- بعد إدخال الرقم القومي، اضغط على زر “استعلام”.
- عرض نتيجة الاستعلام
- ستظهر لك النتيجة فورًا.
شروط الحصول علي معاش تكافل وكرامة 2025
إليكم الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة والتي جاءت علي النحو التالي:
- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.
- أن يكون مقيمًا إقامة دائمة داخل البلاد المصرية.
- يشترط وجود أطفال من سن يوم حتى 18 سنة.
- يشترط أن يكون من المواطنين الأكثر احتياجا وليس لديهم دخل شهري ثابت.
- أصحاب الإعاقات أو الأمراض المزمنة التي تمنع العمل (بشهادة طبية معتمدة).
- ألا يكون المتقدم أو أسرته يتقاضون معاش تأميني أو تقاعدي أو مساعدات شهرية منتظمة تزيد عن الحد المسموح به.
- ألا يمتلك مشروعًا خاصًا أو مصدر دخل ثابت كوظيفة حكومية أو خاصة.
- التقديم من خلال الوحدة الاجتماعية التابع لها المواطن.