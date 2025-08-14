خطوات تثبيت تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات بجودة هائلة

قناة طيور الجنه تعتبر واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تبث العديد من برامج الأطفال المختلفة والمتنوعة، حيث تتميز بعرض أسلوب فريد يجمع بين التعليم والترفيه كما أن هذه القناة تقدم محتوي هادفا ينمي القيم الأخلاقية والدينية بأسلوب بسيط ومحبب للصغار من خلال الأناشيد التربوية، المشاهد التمثيلية الطفولية، التي استطاعت أن تزرع الفرح في قلوب الأطفال، بينما يتزايد أعمال البحث من قبل بعض الأشخاص بالبحث حول ترددات القناة إليكم كافة التفاصيل.

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سات 2025

التردد الخاص بالقناة: 11393.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر معدل ترميز: 27500.

تصويب الخطأ: 4/3.

تردد قناة طيور الجنه عبر العرب سات 2025

يتم بث القناة عبر التردد: 11310.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر معدل تصحيح الخطأ: 3/2.

معامل ترميز القناة: 27500.

خطوات تحميل ترددات قناة طيور الجنه علي جهاز الاستقبال

يمكنكم تثبيت قناة طيور الجنه عبر التلفاز ومشاهدة كافة البرامج التي يتم بثها عبر القناة من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في:

اضغط زر “Menu” أو “القائمة” في الريموت كنترول. اختر “تركيب” أو “إعدادات القنوات” (Installation). ادخل على “البحث اليدوي” (Manual Search). اختر القمر الصناعي. أدخل بيانات التردد، الاستقطاب، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ. اضغط على “بحث. بعد انتهاء البحث، ستظهر القناة، قم بحفظها بالضغط على “حفظ” أو “OK”.

خصائص قناة طيور الجنة