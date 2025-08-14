اجازة المولد النبوي الشريف 2025 وأبرز وأجمل عبارات التهنئة في هذه المناسبة

يُعد المولد النبوي الشريف من أعظم المناسبات الإسلامية التي يحتفل بها المسلمون في شتى أنحاء العالم، تخليدًا لذكرى ميلاد خير البشر، النبي محمد ﷺ، الذي بعثه الله رحمةً للعالمين وهداية للناس أجمعين. ففي يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، أشرقت الأرض بنور النبوة، وبدأ عهد جديد من الهداية والتوحيد،ويُشكّل هذا اليوم فرصة عظيمة لتجديد المحبة للنبي ﷺ، والتأمل في سيرته العطرة، واستلهام قيم الرحمة، والعدل، والتسامح التي جاء بها، علما بانه عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم الموعد المحدد بالجازة الرسمية، أيضا ابرز التهنئيات بالمولد النبوي الشريف ابقوا معانا.

موعد الإجازة الرسمية بالمولد النبوي الشريف 2025

وفقا للحسابات الفلكية حيث يُتوقع أن يصادف المولد النبوي الشريف لعام 2025 يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، الموافق لـ12 ربيع الأول 1447 هـ، في بعض الدول مثل مصر، تُمنح إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين العام والخاص بالإضافة إلى ذلك، قد تمتد الإجازة لتشمل عطلة نهاية الأسبوع الجمعة والسبت.

تهنئات المولد النبوي الشريف