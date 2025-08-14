تردد قناة وناسة عبر النايل سات والعرب سات 2025 بجودة عالية

تعد قناة وناسه الفضائية واحدة من ابرز القنوات الفضائية التي تقدم محتوي تعليم وترفيهي في آن واحد، حيث تهدف إلي تنمية مهارات الصغار وتعزيز القيم الإيجابية لديهم، تتميز ببث محتوي امن وهادف ممن يساهم في تنمية مهارات الأطفال من خلال تنوع برامجها التي تشمل الأناشيد والقصص، البرامج التعليمية بطريقة سلسلة وجذابة، عبر السطور القادمة من هذا الموضوع سنسرد لكم جميع التفاصيل التي تتعلق بترددات القناة وخطوات تنزيل القناة علي التلفاز.

تردد قناة وناسه عبر النايل سات

يتم بث تردد القناة عبر البيانات التالية: 11470.

من خلال معامل الاستقطاب: عمودي.

عبر مؤشر ترميز: 27500.

مؤشر تصويب الخطأ: 6/5.

تردد قناة وناسه عبر القمر الصناعي العرب سات

معدل التردد الجديد: 11270.

من خلال معامل الاستقطاب: أفقي.

مؤشر تصويب الخطأ: ¾.

مؤشر ترميز: 27500.

خطوات تثبيت قناة وناسه على جهاز الاستقبال

أولا: قم بفتح جهاز التلفاز من خلال النقر علي زر ON الخاص بالريسيفر.

ثانيا: ثم اضغط علي قائمة الإعدادات.

ثالثا: اختر ضبط يدوي، ثم إضافة قناة جديدة.

رابعا: حدد القمر الصناعي الذي من خلاله يتم بث تردد القناة.

خامسا: ثم ادخل بيانات التردد.

سادسا: اضغط علي زر البحث.

في النهاية: يتم علي الفور ظهور القناة، انقر علي أيقونة الحفظ.

أشهر أناشيد قناة وناسه