تردد قناة وناسة الجديد هتبسط ولادك طول اليوم

تردد قناة وناسة هو من أبرز الترددات التي يبحث عنها الكثير من المتابعين في مختلف الدول العربية، نظير ما تقدمه القناة من أفلام كرتونية وترفيهية مميز، بالإضافة إلى البرامج الهادفة التي يستفاد منها الطفل بشكل كبير، فيما أصبح من السهل إمكانية التعرف على التردد الحديث للقناة سواء على النايل سات أو العرب سات، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد وناسة أطفال

وعن المعلومات الخاصة بتثبيت التردد الجديد لقناة وناسة أطفال، الناقلة لكل ما هو مميز ورائع في عالم الطفل والكرتون، فعليك اتباع الأتي:-

قمر صناعي أول نايل سات.

ترددها الثاني يكون 11470.

معامل الترميز للقناة 27500.

استقطابها عمودي.

بينما معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

تردد وناسة الثاني

وعن التردد الثاني لقناة وناسة الناقلة لكل ما هو مفيد ومسلي للطفل على مدار اليوم، فعليك اتباع البيانات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر للقناة “11270”.

استقطاب القناة يكون “أفقي”.

معامل الترميز الخاص بها يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة “5/6”.

مزايا قناة وناسة أطفال

أما عن المميزات التي يمكنك التعرف عليها عند تنزيل التردد الحديث لقناة وناسة أطفال، فجاءت كما يلي:-