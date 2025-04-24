تحديث لحظي.. سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 24-4-2025

شهدت أسعار الذهب حالة من التراجع المفاجئ في مختلف المشغولات الذهبية، ناهيك عن أن ذلك شمل سبائك الذهب، تزامنًا مع زيادة الطلب على الشراء كونها من الملاذ الأمن والمفضل في ظل الاضطراب الاقتصادي والمخاوف التي يمر بها العالم، فيما يمكنك التعرف على سعر الجرام الواحد، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

سعر سبائك الذهب اليوم

ومع التحديثات المستمرة على سعر سبائك الذهب في التعاملات اليومية داخل مختلف محلات الصاغة، فجاءت كما يلي:-

وصلت سعر السبيكة وزن “5” جرامًا إلى 28 ألف و193 جنيهًا، بدون مصنعية أو دمغة ضريبية مضافة لأسعار الذهب.

فيما سجلت سعر أونصة الذهب وزن “31.1 جرام” نحو 174 الأف و342 جنيهًا.

أما بالنسبة لسعر السبيكة وزن 20 جرامًا فسجلت قرابة الـ 112 ألف و157 جنيه.

بالإضافة إلى سبيكة “10” جرامات وصلت إلى 56 ألف و98 جنيهًا.

حتى أن سبيكة “1” جرام بلغت نحو 5718 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم

وعن أسعار الذهب في مختلف محلات الصاغة، ومع أخر تحديثات لحظية تمت عليه، التي تأتي مجردة من قيمة المصنعية، فيما تختلف قيمتها من 60 لـ 200 جنيه للجرام الواحد، وعليه فإن أخر تحديثات تمت على أسعار المشغولات الذهبية جاءت كما يلي:-