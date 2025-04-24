تراجع بنسبة 10 جنية في الجرام الواحد “سعر الذهب في السوق السوداء اليوم 24 من ابريل 2025”

سعر الذهب في السوق السوداء يبحث العديد من الأشخاص عن أسعار الذهب، التي تتغير بشكل مستمر لذلك يسعى الكثيرين أن يكونوا على دراية كاملة بأسعار المعدن الأصفر خلال الساعات الماضية، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن سعر الذهب في السوق السوداء.

سعر الذهب في السوق السوداء

يمكنك الآن معرفة سعر الذهب في السوق السوداء بعد تراجع سعر الذهب اليوم في السوق المصري والعالمية، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي هدأت من حدة التوترات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها أغلب دول العالم، ولذلك لقد تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر تم تسجيله، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بما يقارب 900 جنيه خلال ساعات قليلة، ولذلك لقد جئنا لكم بكافة الأسعار وهي تكون

حيث جاء سعر عيار 24 سجل 5451 جنيه.

بينما يكون سعر عيار 21 بلغ 4770 جنيه.

ولقد سجل سعر عيار 18 سجل 4089 جنيه.

وسعر عيار 14 وصل إلى 3180 جنيه.

وسجل الجنيه الذهب 38160 جنيه.

أهمية الذهب

يعتبر الذهب من أهم عوامل الاستثمار لذلك يمتلك مكانة اقتصادية عظيمة في الاقتصاد المحلي والعالمي، ويعد الذهب محط اهتمام العديد من الأشخاص الذين يملكون الذهب للادخار، من خلال ارتفاع الأسعار الذهب المستمر، ويتابع المدخرون سعر الذهب عالميًا حتي يتمكنو من اختيار الوقت المناسب سواء للبيع أو للشراء للحصول على أعلى عائد استثمارى.