عامل كام؟! .. سعر الذهب عيار 21 و18 اليوم بتاريخ 24 من أبريل 2025

سعر الذهب عيار 21 الذي يبحث عنها الكثير خاصة بعد الهبوط المفاجئ حيث هبط سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 24 أبريل 2025 بحوالي 25 جنيها، ويعتبر الذهب من أهم عوامل الاستثمار في العالم، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على كافة التفاصيل الخاصة عن سعر الذهب عيار 21.

سعر الذهب عيار 21

لقد تراجع سعر الذهب عيار 21 اليوم في منتصف تعاملات العالمي والمحلية تراجعها لليوم الثاني على التوالي، بعد أن فقد الذهب الأصفر جزءًا من مكاسبه التاريخية وسط تحول في توجهات المستثمرين، بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن استقرار التوترات الاقتصادية، حيث فقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 120 جنيهًا مقارنة بأعلى سعر تم تسجيله، بينما انخفض سعر الجنيه الذهب بما يقارب 900 جنيه خلال ساعات قليلة، ولذلك لقد جئنا لكم بكافة الأسعار وهي تكون كالتالي.

أسعار الذهب اليوم

يمكنك من خلال النقاط التالية التعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر لمختاف الأعيار وذلك بعد الإعلان عن الزيادة الجديدة بشأن سعر الجرام الواحد فقط من الذهب:

عيار 21 يسجل 4795 جنيه.

عيار 24 يسجل 5474 جنيه.

عيار 18 يسجل 4106 جنيه.

عيار 14 يسجل 3193 جنيه.

الجنيه الذهب 38320 جنيه.

سعر أونصة الذهب بالدولار

حيث سجلت أونصة الذهب تراجعًا بنسبة 0.2% لتصل إلى 3291 دولارًا، بعدما افتتحت تداولات اليوم عند مستوى 3324 دولارًا، مقارنة بإغلاق أمس البالغ 3381 دولارًا، وكان الذهب قد سجل مستوى قياسيًا جديدًا عند 3500 دولار للأونصة، قبل أن يدفعه اتجاه المستثمرين نحو الأسهم للتراجع بشكل ملحوظ.