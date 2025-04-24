خطوات تقديم شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل ومحدودي الدخل في مصر 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي التابع لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن طرح مرحلة جديدة من شقق الإسكان الاجتماعي لفئة متوسطي الدخل وفتح باب الحجز ل 15 ألف وحدة سكنية جديدة بمساحات مختلفة تتفاوت ما بين 90 متر و 130 متر، وهذا ضمن إطار جهود الدولة من أجل توفير وحدات سكنية مناسبة لجميع الفئات المستحقة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الإسكان المدعوم.

تقديم شقق الاسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

يمكن لفئة متوسطي الدخل التقديم على شقق الاسكان الاجتماعي المرحلة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهاتف.

اختر خدمة “التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “إرسال الطلب” ويتم مراجعة الطلب من الجهات المختصة والرد عليك بالقبول أو الرفض عقب ظهور النتيجة.

يجب عليك أن تقوم بإدخال البيانات بشكل صحيح حتى تتمكن من ضمان القبول في الشقق.

موعد حجز شقق الإسكان الجديدة لمتوسطي الدخل

فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى المرحلة الجديدة لمتوسطي الدخل يكون بدايًة من يوم 21 مايو 2025 ويستمر حتى يوم 4 يونيو 2025 من خلال أسبقية الحجز، والوحدات السكنية سوف تكون متوفرة وفقًا لنظام التمويل العقاري بمعدلات فائدة مخفضة من أجل تسهيل التملك.