خطوات استخراج أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 في العراق “هنـــــــا”

ازدادت عمليات البحث عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025 بعدما أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن توفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية من خلال هذا الدعم، ويساهم هذا الدعم على تقديم مساعدات مالية للأسر الأكثر احتياجًا والفئات محدودة الدخل من المواطنين العراقيين من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

يمكن للمتقدمين الاستعلام عن أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة مظلتي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر برنامج “الرعاية الاجتماعية” من البرامج المتاحة.

النقر على خدمة “الاستعلام عن أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية” من الخدمات المتاحة.

تحديد رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها وهي الوجبة الأخيرة.

اختر المحافظة التي تنتمي إليها لتحديد نطاق البحث.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور أسماء المقبولين في الرعاية الاجتماعية.

شروط استحقاق الدعم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي تتمثل في الآتي: