أنت الفائز بالألف جنية .. تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

تصدرت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025 وذلك بعدما أعلنت وزارة العمل عن بدء صرف المنحة في إطار جهود الحكومة المصرية من أجل دعم الفئات والأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق الحماية الاجتماعية لهم وتأتي هذه المنحة ضمن المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الغير الرسمي.

تسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2025

يستطيع المستفيدين التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العمل

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهاتف.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خانة “التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة” من الخدمات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها بشكل صحيح.

إرفاق الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المنحة.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2025

هناك بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على منحة العمالة الغير منتظمة والتي تتمثل في الآتي: