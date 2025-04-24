يعرض الآن مسلسل قيامة عثمان الحلقة 189 على القنوات الناقلة 2025.. اتفرج وتابع الأحداث

ازدادت التساؤلات من محبي المسلسل التركي قيامة عثمان عن موعد عرض الحلقة 189 وأحداث الحلقة بعد نشر الإعلان الترويجي للحلقة الذي حمل معه الكثير من المشاهد المثيرة، وتزداد حدة الترقب بين الجمهور العربي والعالمي على حد سواء إذا لم تعتبر المتابعة تقتصر على المشاهدة فقط بل أصبحت كل حلقة تشكل حدثًا بحد ذاتها وتزداد الإثارة والتشويق بين المشاهدين ويتفاعل معها المتابعين على كافة منصات التواصل الاجتماعي.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 189

شهدت الحلقة 189 اهتمام كبير من محبي المسلسل بعدما تم نشر الإعلان الترويجي للمسلسل الذي حمل معه الكثير من المشاهد الحماسية والمشحونة بالتوتر، ومن أكثر المشاهد التي أثارت الجدل التي ظهرت فيها حليمة واقفة على حافة هاوية في مشهد أثار الشكوك من المشاهدين حول نواياها ومصيرها وبدأ المشاهدين طرح تساؤلات كثيرة واعتبر بعض المشاهدين أن الحلقة تنتهي بنهاية مأساوية ويكون خدعة جديدة من صوفيا ذات النوايا المريبة وهذا يضفي على الحلقة تشويقًا إضافيًا.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 189

يعرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 189 مساء يوم الأربعاء عبر قناة ATV التركية وذلك في تمام الساعة 9:00 مساًء بتوقيت تركيا، ويمكن للجمهور العربي متابعة الحلقة مترجمة عن طريق منصة قصة عشق بعد منتصف الليل في تمام الساعة 8:00 مساًء بتوقيت القاهرة وتكون متاحة لعشاق الترجمة الفورية، أو مشاهدة الحلقة مترجمة في مسألة يوم الخميس على قناة الفجر الجزائرية في تمام الساعة 9:00 مساًء بتوقيت القاهرة.