خطوات الاستعلامعن ارقام جلوس الثانوية العامة 2025 “جدول امتحانات أدبي وعلمي”

مع اقتراب موعد امتحانات الثانوية العامة يواصل طلاب الصف الثالث الثانوي 2025 البحث عن أرقام الجلوس لكي يستعد الطلاب لعقد امتحانات الثانوية العامة في شهر يونيو المقبل وفقًا لجدول وزارة التربية والتعليم الفني المعلن، ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم أرقام جلوس الثانوية العامة 2025 خلال الأيام المقبلة عبر الموقع الرسمي للوزارة، بالإضافة إلى إرسال بطاقات أرقام الجلوس إلى المدارس فور الإعلان عنها لكي يستطيع الطلاب استلامها مباشرًة من المدارس.

ارقام جلوس الثانوية العامة

يستطيع طلاب الثانوية العامة الاستعلام عن أرقام الجلوس فور الإعلان عنها من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني المدرسي الخاص بالطالب وكلمة المرور.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “الاستعلام عن رقم الجلوس” بعد تفعيل الرابط رسميًا من الخدمات المتاحة.

تحديد المدرسة التي تنتمي إليها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “استعلام” ويتم ظهور بيانات رقم الجلوس ومقر اللجنة الامتحانية ويمكنك طباعتها للاحتفاظ بها حين اقتراب موعد بدء الامتحانات.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة 2025

تنطلق امتحانات الثانوية العامة يوم الأحد الموافق 15 يونيو 2025 في تمام الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى يوم 10 يوليو 2025، واعتمدت الوزارة رسميًا جدول امتحانات الثانوية العامة لجميع الشعب بالنظام القديم والحديث للدور الأول 2025، ويستطيع الطلاب الدخول إلى بوابة وزارة التربية والتعليم ومعرفة رقم جلوسه.