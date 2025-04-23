رزنامة العطل المدرسية لعام 2025 في الجزائر “أبرزها إجازة عيد العمال في هذا التاريخ”

يبحث المواطنين في الجزائر عن جدول رزنامة العطلة المدرسية في الجزائر 2024/2025، حيث أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر عن الجدول الزمني المتعلق بالعطلة المدرسية للطلاب والمعلمين في الجزائر ومواعيد الإجازات الرسمية المتبقية، حيث يهتم الطلاب والموظفين في الجزائر بهذه العطلات من أجل الحصول على فرصة للاستراحة وتجديد النفس بعد أشهر من بذل الجهد والعمل الشاق.

رزنامة العطل المدرسية لعام 2025 في الجزائر

جدول العطلة المدرسية الرسمية في الجزائر للطلاب والمعلمين كما يلي:

عطلة الخريف تبدأ من يوم 29 أكتوبر 2025 وتستمر حتى يوم 3 نوفمبر 2025.

تبدأ عطلة الشتاء يوم 19 ديسمبر 2025 وتستمر حتى يوم 5 يناير 2025.

إجازة الربيع تبدأ من يوم 20 مارس 2025 وتنتهي يوم 6 أبريل 2025.

تبدأ العطلة الصيفية من يوم 3 يوليو 2022 وتستمر حتى بداية العام الدراسي الجديد 2025/2026.

مواعيد الإجازات الرسمية في الجزائر 2025

يتساءل الطلاب وأولياء الأمور عن مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية:

عيد العمال إجازة رسمية يوم 1 مايو 2025.

إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ من يوم 1 يونيو وتستمر حتى 5 يونيو 2025.

عطلة عيد الاستقلال إجازة رسمية يوم 5 يوليو 2025.

إجازة رسمية بمناسبة بداية السنة الهجرية يوم 6 يوليو 2025.

عطلة يوم عاشوراء يوم 17 يوليو 2025.

إجازة مولد النبوي الشريف يوم 15 يوليو 2025.

عطلة المدرسين الصيفية تبدأ من يوم 10 يوليو 2025.

إجازة الإداريين في نهاية السنة الدراسية.

أقرب إجازة قادمة للطلاب 2025

كشفت الحكومة الجزائرية عن أقرب إجازة قادمة للطلاب والطالبات والموظفين أيضًا، وسوف تكون تلك الإجازة الرسمية هي إجازة عيد العمال التي سوف توافق يوم 1 من مايو 2025، ويجب على جميع الهيئات الحكومية أن توفر تلك الإجازة.