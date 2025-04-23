خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم الألماني 2025 عبر منصة أور العراقية

تشهد المؤسسات الحكومية في العراق نقلة نوعية نحو التحول الرقمي حيث أصدرت الإدارة العامة للمرور العراقية خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم الألماني من خلال منصة أور الإلكترونية، هذه الخدمة تساعد المواطنين والمقيمين في العراق متابعة كافة الغرامات المسجلة على مركباتهم بكل سهولة وسدادها عبر المنصة من منازلهم وهذا يعكس التزام الحكومة العراقية بتعزيز جودة الخدمات وتسهيل حياة الأفراد.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم الألماني 2025

يمكن لأصحاب السيارات الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت بالرقم الألماني من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور ورقم الهوية.

اختر خدمة “الاستعلام عن الغرامات المرورية” من الخدمات المتاحة.

كتابة الرقم الألماني الخاص بالسيارة بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “بحث” ويتم ظهور كافة التفاصيل المتعلقة بالمخالفات المسجلة على المركبة.

يمكنك أن تتبع الخطوات لكي تستكمل طريقة الدفع الإلكتروين بالوسيلة المناسبة لك.

قيمة الغرامات المرورية وخيارات الدفع الإلكترونية في العراق

تختلف قيمة الغرامات المرورية وفقًا لطبيعة المخالفة المرتكبة والذي تشمل الآتي: