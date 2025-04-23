رابط التسجيل في منظومة حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي  2025

يتساءل الكثير من المواطنين في ليبيا عن منظومة حجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي بعدما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن تفعيل رابط إلكتروني لحجز هذا المبلغ من العملة الأجنبية بالسعر الرسمي وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة الليبية من أجل تلبية الاحتياجات الشخصية للمواطنين أثناء السفر.

منظومة حجز 4000 دولار مصرف ليبيا المركزي

يمكنك التقديم على منظومة 4000 دولار من مصرف ليبيا من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف ليبيا المركزي

تسجيل الدخول على الموقع بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

اختر خانة “منظومة الأغراض الشخصية” من القائمة الرئيسية.

النقر على خدمة “فتح حساب جديد” في حالة عدم وجود حساب سابق.

من القائمة الرئيسية اختر خانة”حجز الدولار”.

تحديد المبلغ الذي تريد حجزه ولا يتجاوز 4000 دولار.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها ويجب التأكد من صحتها.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب”.

سوف يتم إرسال رسالة نصية على هاتفك تفيد بنجاح الخطوات وحجز العملات لك في اسرع وقت.

الشروط المطلوبة لمنظومة حجز 4000 دولار

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لحجز 4000 دولار من مصرف ليبيا المركزي والتي تتمثل في الآتي: