بشرى سارة .. الحكومة تكشف عن حقيقة زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب  2025

في إطار جهود الحكومة المغربية المتواصلة من أجل دعم الطبقة العاملة والعمل على زيادة مستويات دخل المواطنين والموظفين، حيث أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين والمقيمين في المغرب، ويعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور سياسة اقتصادية بالغة الأهمية من أجل تحسين ظروف العاملين المالية، وتوفير حياة كريمة لهم مع الارتفاع المستمر في الأسعار وزيادة تكاليف المعيشة ومواجهة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب

أعلنت الحكومة المغربية عن وجود زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور للموظفين:

زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام حوالي 500 درهم مغربي لكي يصل إلى 3500 درهم مغربي شهريًا.

أما بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص ارتفع الحد الأدنى لأجورهم نحو 400 درهم مغربي لكي يصل إلى 3000 درهم مغربي شهريًا.

خطوات الاستعلام عن رواتب الموظفين في المغرب

يستطيع الموظفين في المغرب الاستعلام عن رواتبهم بعد الزيادة الجديدة من خلال اتباع الخطوات التالية: