جوا أو بره السودان .. خطوات فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين 2025 عبر الموقع الرسمي

أعلن بنك الخرطوم عن خدمة فتح حساب بنكي أون لاين عبر الموقع الرسمي للبنك وهذه الخدمة المجانية متاحة للمواطنين المقيمين في السودان والمغتربين خارج أرضها، ولكن يجب أن تتوافر لديه الشروط والتعليمات المطلوبة لفتح الحساب أون لاين والمحددة من قِبل البنك.

فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

يستطيع المواطنين والمغتربين فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الخرطوم

تسجيل الدخول على حساب البنك بإدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

التوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية.

اختر خدمة “فتح حساب بنكي” من الخدمات المتاحة.

تحديد نوع الحساب الذي تريد فتحه “حساب جاري أو توفير أو توفير مميز”.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في استمارة التسجيل بشكل صحيح.

إرسال الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح الحساب البنكي.

وفي النهاية اضغط على أيقونة “تقديم الطلب” وانتظر حتى يتم الرد من خلال الجهات المعنية.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين

هناك بعض الشروط الواجب توافرها لفتح حساب بنك الخرطوم أون لاين والتي تتمثل في الآتي: