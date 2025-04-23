خطوات التقديم على تظلمات الإسكان الاجتماعي 2025 .. للحصول على الوحدات السكنية

قد أعلنت رسميًا الدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق العقاري بالإضافة إلى العديد من المهندسين الآخرين مثل المهندس شريف الشربي والدكتور محمود عصمت في مد فترة تظلمات الإسكان الاجتماعي، والتي سوف تسرى على العديد من المواطنين بهدف أن يتم توافر كافة المتطلبات الخاصة بهم، بدون أن يتم سحب الوحدة السكنية التابعة لهم من قبل الحكومة المصري.

تظلمات الإسكان الاجتماعي

قد أوضحت الجهات المختصة عن مد فرصة تظلمات الإسكان الاجتماعي، والتي أسفرت عنها التنسيق بيم الجانبين بشأن العديد من الآليات والإجراءات التي يجب أن يتم اتخاذها بالإضافة إلى الشروط الواجب أن يتم توافرها بالشكل الصحيح من اجل الحصول على وحدة سكنية متكاملة متوافقة مع الجهة المختصة، كما أيضا أوضحت الجهة المختصة على أن يتم استكمال الأوراق المطلوبة بعد رفعها على الموقع الالكتروني، وهذا الأمر من اجل سرعة التصحيح والمراجعة التي تقوم به الجهة المختصة لجميع المواطنين المصريين.

قبول المواطنين في التظلم

قد أوضح أيضا وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على انه سوف يتم إرسال رسالة نصية تأكيد قبول المواطنين في التظلم، والذي بالفعل قد تم تطبيق كافة الشروط المطلوبة لهم بالشكل الصحيح، والتي أيضا تضمن اسم شركة التوزيع الواقع في نطاق العداد وتاريخها بالإضافة إلى الفترة الإضافية المخصصة لهم من تقديم التظلم، وهذا الأمر يتم اتخاذه بأولوية المواطنين، والذي يتم من خلال التظلمات أيضا المراجعة الدورية والتي يتم التأكيد عليها بشكل رسمي للوصول إلى كافة الشروط المطلوبة بالشكل الصحيح.