بداية الموافقة على طلبات التصالح مخالفات البناء في هذا التاريخ .. استعد وابني بيتك 2025

فد أوضح رئيس الوزراء بشكل رسمي الدكتور مصطفي مدبولي، على مد فترة طلبات التصالح مخالفات البناء، بشكل مؤكد وعلى أن تكون لفترة زمنية محددة، وقد أوضحت أيضا على أن يبدأ هذه المدة المحددة من بدأ تاريخ 5/5/2025، وقد أعلنت أيضا الوزارة بشكل رسمي على العديد من القرارات الدستورية التي سوف يتم الاعتماد بها والتي تتوافق مع اللائحة التنفيذية في قانون التصالح.

طلبات التصالح مخالفات البناء

قد أعلن رئيس الوزراء بشكل رسمي ومؤكد عن طلبات التصالح مخالفات البناء، وقد أشار رسميًا على أن يكون هذا الأمر بداية من يوم الخامس من شهر مايو لعام 2025، وعلى أن يتم تحديد النصر المتوافق مع البيان المختصة وهو الاطلاع على مادة الدستور المتوافقة في قانون التصالح لمخالفات البناء، بالإضافة إلى أن هذه المادة الصادرة بالقانون رقم 187 لعام 2023، وعلى أن يتم أيضا تقديم الطلبات المقررة والمنصوص عليها بالشكل الصحيح في الجهة المختصة من اجل استمرارية البناء بدون إزالة، بالإضافة أيضا إلى أن هذه المدة تستمر حتى شهر الخامس من شهر الحادي عشر المقبل لعام 2025، وعلى أن يكون هذا بقرار صارم لجميع المواطنين في جمهورية مصر العربية.

قانون التصالح

قد أوضح مجلس الوزراء بشكل رسمي في احد المؤتمرات التي تم انعقاده به، على أن يتم التعامل مع المخالفات البنائية من خلال قانون التصالح، والذي يساعد الدولة والمواطن المصري في استكمال البناء الخاص به، بدون إزالة أو مخالفة، بالإضافة إلى أن هذا القانون يساعد في تحديد المخاطر التي من الممكن أن يواجهها الشخص المصري، وكيفية التخلص منها أو علاجها بالطرق السليمة التي تتوافق مع الهيئات الحكومية.