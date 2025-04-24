طريقة الإستعلام على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 أرقام الجلوس الخاصة بهم نظرا لأهميتها وذلك لأنه تعد من اهم البيانات الشخصية، التي من خلالها يتمكن الطالب من معرفة مقر اللجنة الامتحانية الخاصة به ويقوم بتأدية امتحانات الصف الثالث الثانوي 2025، بالإضافة إلي الاستعلام علي جميع الإجراءات الخاصة به سواء كانت خاصة بالامتحانات او النتائج، لذا أتاحت وزارة التربية والتعليم علي الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بها يتمكن الطالب الاستعلام علي رقم الجلوس بكل سهولة ويسر، عبر هذا الموضوع سنوضح لكم جميع التفاصيل.

خطوات الاستعلام علي أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

يسعى العديد من طلاب المرحلة الثانوية بالبحث حول الطرق اللازمة من اجل الاستعلام علي أرقام الجلوس حيث تتمثل هذه الخطوات في:

في البداية: الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم.

ثم انقر علي أيقونة تسجيل الخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني المدرسي الموحد لجميع الطلاب.

انقر علي أيقونة الاستعلام.

في النهاية: يتم علي الفور إظهار رقم الجلوس الخاص بالطالب.

طريقة الحصول علي البريد الإلكتروني المدرسي الموحد لطلاب الثانوية العامة 2025

من اجل استخراج بريد إلكتروني مدرسي موحد خاص بالطالب، ينبغي عليه أن يقوم بإنشاء حساب موحد من خلال اتباع الخطوات التالية والتي تتمثل في: