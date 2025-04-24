عاجل.. تغيير الساعة بالتوقيت الصيفي.. وتعليمات لجميع الجهات في الدولة

موعد تغير الساعة بالتوقيت الصيفي يعتبر من اكثر المواضيع التي تشغل بال العديد من المواطنين وذلك لأهمية القصوى لأنة يترتب عليه جميع الأمور، حيث قرر مجلس الوزراء المصري بالمعاد المحدد في يوم الجمعة الموافق 25 أبريل الجاري ،لذا علي جميع المواطنين أن يقوموا بتقديم الساعة 60 دقيقة فبدلا من قدوم الساعة 12 منتصف الليل لتصبح 1 صباحا، بالإضافة إلي أن بداية التوقيت الصيفي يوافق الجمعة الأخيرة من شهر أبريل 2025 وفقا لذلك فانه سوف يستمر العمل بهذا التوقيت حتي نهاية يوم الخميس من شهر أكتوبر 2025، عبر هذا السياق سنسرد لكم كيفية تعديل الساعة بتقديمها 60 دقيقة عبر الهواتف إليكم التفاصيل.

كيفية تغير الساعة بالتوقيت الصيفي 2025 عبر الهاتف

يتساءل العديد من المواطنين عن طريقة تغير الساعة بالتوقيت الصيفي الجديد 2025، من خلال إجراء هذه الخطوات التالية يمكنكم تغير الساعة بالتوقيت الصيفي حيث تتمثل في:

في بداية الأمر: قم بالنقر علي قائمة إعدادات الهاتف.

ثم قم بتحديد أيقونة ضبط الوقت والتاريخ من خلال الضغط عليها.

انقر علي تعديل خدمة تعديل الساعة.

ثم قم بتقديم الساعة 60 دقيقة.

أخيرا: اضغط علي زر حفظ التغيرات.

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