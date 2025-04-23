هل تم إلغاء العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا؟ البنك المركزي يُجيب

أعلن البنك المركزي عن عدم وقف طباعة العملات البلاستيكية من فئة الـ 10 و20 جنيهًا، مؤكدًا أن الصورة المتداولة لـ 10 جنيهات الورقية ويظهر عليها تاريخ الطباعة الحديثة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن هذه الصورة حقيقية لأنه يتم العمل على طباعة جميع العملات النقدية فئة العشرة والعشرين جنيهًا جنبًا إلى العملات البلاستيكية والمصنوعة من البولمير.

طباعة العملات البلاستيكية

وأكد البنك المركزي المصري أنه لا لن ينتهي عصر العملاء البلاستيكية بل يعتزم البنك في إصدار عملات بفئة أعلى من الـ 10 و20 جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك لا يؤثر على طباعة العملات الورقية التي يتم تداولها في الأسواق وبين المواطنين، لكن بنسبة أقل من العملة البلاستيكية بعد التوفير الكبير التي أثبتته العملات البلاستيكية مؤخرًا، ولذا فكل ما يتم تداوله من صور أو غير ذلك حقيقة واقعية، بالإضافة إلى أن الدولة نبهت عليها بشكل كبير مع التوسع في طباعة العملات البلاستيكية.

مزايا طباعة العملات البلاستيكية من البنك المركزي

وأضاف البنك، أن طباعة النقود البلاستيكية كان له أبعادًا اقتصادية وتسريع للوتيرة الخاصة بعمليات الانتقال لمجتمع لانقدي والاعتماد بنسبة أقل على الكاش، خاصة مع ارتفاع معدلات العمر الافتراضي للورقة البلاستيكية بمعدل يصل لـ 3 أضعاف معدلات أهلاك العملة الورقية التقليدية، حيث إن العملات البلاستيكية تتميز بتصميم عصري ومبتكري مقارنة بالعملات الورقية، خاصة وأن حجم البلاستيكية أقل عن الرقي، وتكتسب هذه العملات العديد من المميزات الأخرى التي تُساهم في انتشارها بشكل كبير، والتقليل من طباعة العملات الورقية.