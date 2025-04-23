رابط فتح حساب داخل بنك الخرطوم أونلاين في 5 خطوات فقط من بيتك

يبحث العديد من العملاء عن الإجراءات المعنية بفتح الحساب داخل بنك الخرطوم، حيث إن ذلك يأتي بعد إطلاقه إلى الكثير من الخدمات المصرفية التي يحتاج إليها العملاء سواء المقيمين أو المغتربين، نظير أن فتح الحساب في الوقت الحالي أصبح لا يحتاج إلى مجهود كبير أو وقت، نظرًا لأن إجراءات الفتح تكون من خلال الهاتف الجوال في أقل من 5 دقائق يُصبح لدى العميل حساب بنكي داخل البنك، وفي السطور التالية نكشف لكم كافة التفاصيل الخاصة بفتح الحساب.

إجراءات فتح حساب داخل بنك الخرطوم

أما عن الخطوات الخاصة بفتح حساب جديد داخل بنك الخرطوم أمام العملاء المتقدمين، فجاءت كما يلي:-

قم بالذهاب إلى موقع بنك الخرطوم في بداية الأمر.

بحيث تتمكن حينها من النقر على زر “حساب جديد”.

يتطلب منك حينها ملء استمارة طلب فتح الحساب بإدخال المعلومات الشخصية.

قم برفع المستندات السارية والمطلوبة لطلب فتح الحساب البنكي.

الموافقة على الشروط والأحكام المفروضة على العملاء.

كما يلزم النقر في النهاية على زر “إرسال الطلب”.

ضوابط فتح حساب بنك الخرطوم

أما عن الضوابط المفروضة على كافة العملاء المتقدمين سواء المقيمين أو المغتربين داخل بنك الخرطوم، كما نص على النحو التالي:-